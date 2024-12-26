В Орле появилась скульптура прототипу героя фильма «Белое солнце пустыни» Поспелову

В сквере Пограничников в Орле появилась новая городская скульптура. Она посвящена офицеру пограничной стражи Российской империи и пограничных войск СССР, уроженцу Орла Михаилу Поспелову, ставшему прототипом знаменитого образа таможенника Павла Верещагина, героя культового советского фильма «Белое солнце пустыни».
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