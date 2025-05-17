В сербской Нише по инициативе Вучича прошел митинг

В центре сербского города Ниш, крупнейшего на юге страны, 17 мая по инициативе президента Сербии Александра Вучича прошел всенародный митинг — улицы перекрыты, везде жандармерия, усиленные наряды полиции и протестующие студенты.
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