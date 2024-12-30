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Ордер на арест Юн Сок Ёля: президенту Южной Кореи грозит задержание

Ордер на арест Юн Сок Ёля: президенту Южной Кореи грозит задержание

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