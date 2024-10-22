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В ЦПВС сообщили о 24 нарушениях авиации "коалиции" США в небе над Сирией

Российские военные за прошедшие сутки выявили 24 нарушения воздушного пространства Сирии со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан первого ранга Олег Игнасюк.

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