На западе Литвы из-за непрекращающихся дождей разлились реки

На западе Литвы из-за непрекращающихся дождей произошли разливы рек, вызвавшие наводнения. Как сообщила в пятницу, 3 января, директор администрации Кретингского района Вилма Прейбене, из-за произошедшего в нескольких муниципалитетах страны объявлена экстремальная ситуация.
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