ЦТАК: Денуклеаризация КНДР окончательно завершена и необратима

МИД КНДР через ЦТАК объявил о полном и необратимом завершении денуклеаризации. Пхеньян считает, что США, Япония и Южная Корея потеряли актуальность в этом вопросе и призывает их обратить внимание на свои ядерные программы.
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