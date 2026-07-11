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Царьград

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ЦТАК: Денуклеаризация КНДР окончательно завершена и необратима

ЦТАК: Денуклеаризация КНДР окончательно завершена и необратима

МИД КНДР через ЦТАК объявил о полном и необратимом завершении денуклеаризации. Пхеньян считает, что США, Япония и Южная Корея потеряли актуальность в этом вопросе и призывает их обратить внимание на свои ядерные программы.

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