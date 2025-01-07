🏫 В Феодосии появится школа на 800 мест Строительство учреждения планируют завершить к концу мая этого года.
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🏫 В Феодосии появится школа на 800 мест Строительство учреждения планируют завершить к концу мая этого года.