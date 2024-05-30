"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

ВераВерная

Дай то Бог! Я как представлю таких как Даванков и Надеждин, выдвигавших свои кандидатуры на высший пост в стране, так прямо Дюмину хочется руку пожать, только бы не отступил, только бы шёл путём, что ему ВВП указывает! Поддержка народа ему обеспечена, достойный мужчина, профессиональный военный, опытный управленец, да и просто красавец!