Итак, назначение вокруг которого ходило столько слухов, наконец состоялось. Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарём Госсовета.
"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"
Комментарии
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ВераВерная
Дай то Бог! Я как представлю таких как Даванков и Надеждин, выдвигавших свои кандидатуры на высший пост в стране, так прямо Дюмину хочется руку пожать, только бы не отступил, только бы шёл путём, что ему ВВП указывает! Поддержка народа ему обеспечена, достойный мужчина, профессиональный военный, опытный управленец, да и просто красавец!
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9 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП В добрый путь, Алексей Геннадиевич!!!!
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5 час.
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