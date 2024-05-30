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  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ..."Начальник всех г...
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    Дай то Бог! Я как представлю таких как Даванков и Надеждин, выдвигавших свои кандидатуры на высший пост в стране, так..."Начальник всех г...

"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

Итак, назначение вокруг которого ходило столько слухов, наконец состоялось. Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарём Госсовета.

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Комментарии
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ВераВерная
Дай то Бог! Я как представлю таких как Даванков и Надеждин, выдвигавших свои кандидатуры на высший пост в стране, так прямо  Дюмину хочется руку пожать, только бы не отступил, только бы шёл путём, что ему ВВП указывает! Поддержка народа ему обеспечена, достойный мужчина, профессиональный военный, опытный управленец, да и просто красавец!
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9 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                           В добрый путь, Алексей Геннадиевич!!!!
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5 час.

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