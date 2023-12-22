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Северная Земля — последнее крупное географическое открытие на Земле

Северная Земля — последнее крупное географическое открытие на Земле

Северная Земля — самый северный архипелаг Азии и последнее Великое географическое открытие на Земле. Острова расположены у полуострова Таймыр, севернее мыса Челюскина, и отделены от материка проливом Вилькицкого.

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