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Агент Сулейманова: «Доволен, что спортивный блок «Локо» убедил неразговорчивого гендиректора. Здравый смысл возобладал»

Агент Сулейманова: «Доволен, что спортивный блок «Локо» убедил неразговорчивого гендиректора. Здравый смысл возобладал»

Железнодорожники арендовали форварда у «Пари НН» с опцией выкупа. «Я доволен, что спортивный блок «Локомотива» смог убедить неразговорчивого генерального директора клуба [Леонченко]: это спортивный директор [Ульянов] и его помощник.

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