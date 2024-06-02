Уральский полпред Якушев указал место экс-губернатору ХМАО Комаровой

Сегодня в Ханты-Мансийске уральский полпред Владимир Якушев представил в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа назначенного президентом России Владимиром Путиным временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука.
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