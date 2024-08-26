Украина обвинила Беларусь в подготовке вторжения: главное за сутки

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Украина потребовала от Беларуси отвести войска от границы, США продлили присутствие ударных авианосных групп на Ближнем Востоке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.
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