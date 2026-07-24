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Царьград

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Суд в Кузбассе вынес приговор экс-директору ПАО "ЮК ГРЭС"

Суд в Кузбассе вынес приговор экс-директору ПАО "ЮК ГРЭС"

Калтанский районный суд Кемеровской области приговорил бывшего директора ПАО "ЮК ГРЭС" к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за оказание небезопасных услуг и нанесение ущерба бюджета свыше 35,6 млн рублей.

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