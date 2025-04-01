Индустрия дронов: военкор поднял острый вопрос

Известный военкор Александр Сладков отмечает, что России следует разворачивать массовое производство военных дронов, поскольку мы до сих пор отстаем от врага по этому параметру.
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