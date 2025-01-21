Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

W

Walery

Радуемся.., что у чубайса не получилось уничтожение Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда рабочий(!) по железной лестнице поднялся на 100 м и перекрыл аварийный затвор, тем спас ГЭС. Рыжий говорил, что он забивал гвозди в Коммунизм... и при этом он никогда в жизни не держал молоток в руках и не умеет им пользоваться.