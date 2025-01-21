Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений.
Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр
Комментарии
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W
Walery
Радуемся.., что у чубайса не получилось уничтожение Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда рабочий(!) по железной лестнице поднялся на 100 м и перекрыл аварийный затвор, тем спас ГЭС. Рыжий говорил, что он забивал гвозди в Коммунизм... и при этом он никогда в жизни не держал молоток в руках и не умеет им пользоваться.
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14 час.
Владимир Елкин
Мечта....мечта! Уже 30 лет мечтаю, чтобы чубайс и подобное дерьмо подохло в мучениях! Но......кто же их тронет, если поддержка идет свыше?
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11 час.
Владимир Елкин
Но....сдвиг сегодняшний в отношении воров одобряю! Пора Путину становится Сталиным!
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11 час.
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