В Казахстане пройдет военный сбор молодежи по случаю 80-летия Победы

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2025» ("Доблесть-2025") пройдет в городе Актобе с 22 по 28 июня по случаю 80-летия Победы и 100-летия Героя Советского Союза, снайпера Алии Молдагуловой.
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