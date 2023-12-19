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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола – тренер года по версии BBC, «Ман Сити» – команда года

Гвардиола – тренер года по версии BBC, «Ман Сити» – команда года

На церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, а «Манчестер Сити» – лучшей команде года.

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