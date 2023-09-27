Отдых от городской суеты

Усадьба принимает гостей с 2020 года, а в 2021 году здесь были построены комфортные гостевые избы. В «Русском дворе» туристы могут с пользой провести время с семьей – сходить за грибами, ягодами и лекарственными травами, затопить печь, попариться в бане и порыбачить.
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