Отдых от городской суеты

Усадьба принимает гостей с 2020 года, а в 2021 году здесь были построены комфортные гостевые избы. В «Русском дворе» туристы могут с пользой провести время с семьей – сходить за грибами, ягодами и лекарственными травами, затопить печь, попариться в бане и порыбачить.