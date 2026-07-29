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Регионы России

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Господдержка малого бизнеса в промышленности, IT и туризме выросла на 33% в первом полугодии 2026 года

Господдержка малого бизнеса в промышленности, IT и туризме выросла на 33% в первом полугодии 2026 года

Такие данные предоставлены представителями «Корпорации МСП». Премьер-министр Российской Федерации Максим Решетников отметил, что поддержка предпринимателей в приоритетных отраслях стимулирует устойчивое развитие экономики предложения, повышает производительность труда и обеспечивает технологический суверенитет.

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