Господдержка малого бизнеса в промышленности, IT и туризме выросла на 33% в первом полугодии 2026 года

Такие данные предоставлены представителями «Корпорации МСП». Премьер-министр Российской Федерации Максим Решетников отметил, что поддержка предпринимателей в приоритетных отраслях стимулирует устойчивое развитие экономики предложения, повышает производительность труда и обеспечивает технологический суверенитет.
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