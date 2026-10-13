Представим, что отец получает 500 млн долларов в год. Четверть этой суммы с 125 млн долларов. Можно ли считать такой платеж содержанием ребенка? И получил бы ребенок столько, если бы родители продолжали жить вместе? Ребенок вправе пользоваться благосостоянием родителей.