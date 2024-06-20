Выборы-2024: Александр Беглов сдал в Горизбирком 162 подписи муниципальных депутатов

Санкт-петербургская избирательная комиссия их проверит в течении 10 дней Кандидат в губернаторы Александр Беглов в четверг, 20 июня, сдал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 162 подписи муниципальных депутатов.
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