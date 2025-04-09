Матч на первенство мира (жен). 6-я партия. Тань Чжунъи белыми сыграет с Цзюй Вэньцзюнь

Матч на первенство мира Женщины Шанхай, Китай 10 апреля 6-я партия Тань Чжунъи (Китай) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.