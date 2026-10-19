Американец на вечеринке показал, как можно выпить стакан пива без помощи рук. Для этого он использовал довольно неожиданный способ, который сразу привлёк внимание гостей.
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