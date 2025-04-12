Остановка поездов, один погибший: над Россией за ночь сбили 36 дронов

Системы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов над пятью регионами, сообщили в Минобороны России. 18 из них были сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской, еще по два — над Орловской и Белгородской областями, один — над Кубанью.
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