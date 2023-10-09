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Театр абсурда

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Солдаты ВСУ сдаются тысячами: «Слава Украине в составе России!»

Солдаты ВСУ сдаются тысячами: «Слава Украине в составе России!»

«Слава Украине в составе России!» — теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет, пишет обозреватель Pravda.

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