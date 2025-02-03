Ефимов: Москва предоставила 15 га земли для реализации МаИП на северо-западе города

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 2024 году Москва выделила инвесторам и застройщикам девять участков для строительства новых производств, а также спортивных и других объектов в СЗАО, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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