Ефимов: Москва предоставила 15 га земли для реализации МаИП на северо-западе города

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 2024 году Москва выделила инвесторам и застройщикам девять участков для строительства новых производств, а также спортивных и других объектов в СЗАО, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.