15 звезд, которые, конечно, выглядели шикарно, но все смотрели только на их ноги

«Красота требует жертв». Особенно когда это касается ну очень красивой, но очень неудобной обуви. От этого не застрахованы даже знаменитости, которые выходят на красную дорожку в слишком узкой или неподходящей по размеру обуви.
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