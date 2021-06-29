Аргентина сыграет с Эквадором, Бразилия – с Чили и другие пары 1/4 финала Кубка Америки

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Америки по итогам группового этапа. 3 июля Перу – Парагвай Бразилия – Чили 4 июля Уругвай – Колумбия Аргентина – Эквадор ¡SEÑORAS Y SEÑORES, TENEMOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA! De acá sale el campeón.
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Америки по итогам группового этапа. 3 июля Перу – Парагвай Бразилия – Чили 4 июля Уругвай – Колумбия Аргентина – Эквадор ¡SEÑORAS Y SEÑORES, TENEMOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA! De acá sale el campeón.
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