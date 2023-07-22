Объяснение Турецкой позиции по зерновой сделке

Акинак Почему Турция так волнуется из-за поставок Украинского зерна. Можно же купить и российское зерно себе “на мельницу “? Турция планирует поставить Украине порядка 180 БЛА Bayraktar TB2, 100 Bayraktar Mini, 500 защищенных автомобилей, 122-мм реактивные снаряды, миномётные артиллерийские боеприпасы, построить на территории Украины линию по по сборке Bayraktar и т.