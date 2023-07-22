Акинак Почему Турция так волнуется из-за поставок Украинского зерна. Можно же купить и российское зерно себе “на мельницу “? Турция планирует поставить Украине порядка 180 БЛА Bayraktar TB2, 100 Bayraktar Mini, 500 защищенных автомобилей, 122-мм реактивные снаряды, миномётные артиллерийские боеприпасы, построить на территории Украины линию по по сборке Bayraktar и т.
Объяснение Турецкой позиции по зерновой сделке
Комментарии
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tsan tsan
Как раз зависимость от России не может стать причиной бессонницы. Если, конечно, вести себя с Россией порядочно.
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Светлана Шушпанникова
спасибо за содержание и стиль подачи этого содержания,читатиь приятно
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