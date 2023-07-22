Неспешный разговор

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Объяснение Турецкой позиции по зерновой сделке

Объяснение Турецкой позиции по зерновой сделке

 Акинак   Почему Турция так волнуется из-за поставок Украинского зерна. Можно же купить и российское зерно себе “на мельницу “? Турция планирует поставить Украине порядка 180 БЛА Bayraktar TB2, 100 Bayraktar Mini, 500 защищенных автомобилей, 122-мм реактивные снаряды, миномётные артиллерийские боеприпасы, построить на территории Украины линию по по сборке Bayraktar  и т.

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Комментарии
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tsan tsan
Как раз зависимость от России не может стать причиной бессонницы. Если, конечно, вести себя с Россией порядочно.
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1 д.
Светлана Шушпанникова
спасибо  за  содержание  и стиль  подачи  этого  содержания,читатиь   приятно
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1 д.

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