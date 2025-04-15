CША требуют у талибов вернуть американское оружие

После вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана огромное количество современного американского оружия и техники на миллиарды долларов попало в руки талибов и стало расползаться по различным региональным группировкам боевиков.
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