ФБР изучает сообщения о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа

ФБР проводит расследование в связи с сообщениями СМИ о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа намеревался нанять наемников для отправки на Украину.
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