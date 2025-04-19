В Приморье полицейские выдали разрешение на временное проживание иностранцу из Германии

«Управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдано разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.