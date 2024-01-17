Офицер Марочко: группа украинских командиров из Генштаба прибыла в ДНР

На Донецком направлении заметили работу высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
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