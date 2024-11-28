Состоялся релиз обновления 1.53 для American Truck Simulator Мы рады сообщить, что обновл...

Состоялся релиз обновления 1.53 для American Truck SimulatorМы рады сообщить, что обновление 1.53 для American Truck Simulator выпущено и доступно в Steam! Это бесплатное обновление содержит новый контент, о котором вы можете прочитать ниже.
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