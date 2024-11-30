Рябков: у России есть военно-технические средства для вразумления Запада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с изданием ТАСС заявил, что Россия обладает всем необходимым военно-техническим арсеналом, чтобы противостоять Западу и дать понять свои позиции, если другие аргументы не доходят до собеседников.