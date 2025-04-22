Волонтёры СВАО направили бойцам СВО восемь автомобилей УАЗ и гуманитарную помощь

Перед отправкой автомобили прошли дополнительную подготовку и антикоррозийную обработку По инициативе префекта СВАО Сергея Мельникова для СВО закупили пять автомобилей-«буханок» и три бортовых УАЗа «Профи».
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