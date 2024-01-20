Экс-теннисист Чесноков: Даниил Медведев превратился из мышки в питона

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над финном Эмилем Руусувуори в матче второго круга Australian Open, отметив, что россиянин превратился из серой мыши в питона, передает "Советский спорт".
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