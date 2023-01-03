«Манчестер Юнайтед» выиграл 9 из 10 последних матчей. Четыре игры подряд – с сухим счетом

«Манчестер Юнайтед» одержал девять побед в десяти последних официальных матчах. Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Борнмут» (3:0) в игре 19-го тура чемпионата Англии.
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