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«Манчестер Юнайтед» выиграл 9 из 10 последних матчей. Четыре игры подряд – с сухим счетом

«Манчестер Юнайтед» одержал девять побед в десяти последних официальных матчах. Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Борнмут» (3:0) в игре 19-го тура чемпионата Англии.

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