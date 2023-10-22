Cloud Imperium продемонстрировала впечатляющую техническую демонстрацию движка St...

Cloud Imperium продемонстрировала впечатляющую техническую демонстрацию движка Star CitizenЧтобы продемонстрировать основные технологические возможности StarEngine на котором создается Star Citizen, Cloud Imperium выпустила на CitizenCon 2953 новый демонстрационный ролик.
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