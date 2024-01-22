В ЦИК передали подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Представители избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего российского лидера Владимира Путина, передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии