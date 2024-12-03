Заммэра Сергунина рассказала о новогодней акции "Москва помогает"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В городе заработали пункты сбора подарков проекта "Москва помогает", где все желающие могут передать посылки для участников специальной военной операции и юных жителей новых регионов России.
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