Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Среди основных торговых партнеров Москвы названы Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие В прошлом 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны вырос на почти 9%, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.