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Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Среди основных торговых партнеров Москвы названы Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие В прошлом 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны вырос на почти 9%, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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