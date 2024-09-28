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  • Сергей Иванов
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  • Чак
    Гнать их всех и не тратить время СК. А группу пособников на 20 лет в зону.СК начал проверку...

Space.com: облегченная версия кевларового волокна пройдет тесты на орбите Земли

Space.com: облегченная версия кевларового волокна пройдет тесты на орбите Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и химический гигант DuPont отправят на Международную космическую станцию (МКС) образцы сверхпрочного материала, предназначенного для защиты от ударов космического мусора.

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