Space.com: облегченная версия кевларового волокна пройдет тесты на орбите Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и химический гигант DuPont отправят на Международную космическую станцию (МКС) образцы сверхпрочного материала, предназначенного для защиты от ударов космического мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии