Окружные депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

В Салехарде состоялось очередное заседание ЗС ЯНАО. Поправки, внесенные в региональное законодательство, увеличивают штрафы за самовыгул домашних животных и за безбилетный проезд в маршрутном автобусе, вводят новые меры поддержки для многодетных семей и совершенствуют механизм предоставления жилья ямальским детям-сиротам.
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