Окружные депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов

В Салехарде состоялось очередное заседание ЗС ЯНАО. Поправки, внесенные в региональное законодательство, увеличивают штрафы за самовыгул домашних животных и за безбилетный проезд в маршрутном автобусе, вводят новые меры поддержки для многодетных семей и совершенствуют механизм предоставления жилья ямальским детям-сиротам.