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Умер актер из сериала "Обратная сторона Луны" Сергей Максимов

Умер актер из сериала "Обратная сторона Луны" Сергей Максимов

Артисту было 80 лет В возрасте 80 лет ушел из жизни актер и клоун Сергей Максимов, известный под сценическим псевдонимом Макс Максимов.

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