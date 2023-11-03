В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС далек от истощения своего ракетного потенциала

По словам представителя пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майора запаса Анны Уколовой палестинское движение ХАМАС, которое выпустило более 8 тысяч ракет по Израилю за три недели, до сих пор обладает ракетным потенциалом и обширным арсеналом оружия.