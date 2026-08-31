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Военное обозрение

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США истратили невероятные 160 ЗУР Patriot, чтобы ночью перехватить ракеты Ирана

США истратили невероятные 160 ЗУР Patriot, чтобы ночью перехватить ракеты Ирана

Американцы сегодня ночью потратили ракеты на полмиллиарда долларов.

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