Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли

Стали известны все пары четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли. Пары 1/4 финала Кубка Стэнли: — «Вашингтон» — «Каролина»; — «Торонто» — «Флорида»; — «Вегас» — «Эдмонтон»; — «Даллас» — «Виннипег».
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