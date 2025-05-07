Вы рискуете перевернуть жизнь с ног на голову, если скажете эту фразу своему супругу

Идеальных отношений не существует, каждая пара проходит через кризисы, недопонимание и испытания. Но есть фразы, которые могут ускорить разрыв, даже если произносятся с нежностью и в порыве романтических чувств.
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