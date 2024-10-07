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Русское оружие

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❗️⚡️Невзирая на перехват ракетой Р-74М (вероятно, вынужденный) в ходе "friendly fire" опытного прототипа тяжелого разведывательно-ударного БПЛА С-70-4 "Охотник-Б" над Константиновкой, обнадеживающей информацией стало обнаружение в массиве обломков БПЛА головного обтекателя универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30СН, что указывает на отработку пилотом Су-57 в составе разведывательно-ударного "тандема" "Су-57 - С-70Б" управление "Охотником-Б" по защищенному сетецентрическому командно-телеметрическому каналу, используемому в комплексе связи С-111-Н.

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